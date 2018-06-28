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حوادث

سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو فودو مخدر بعين شمس

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:35 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
كتب محمد صبرى
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على 3 عاطلين، لاتجارهم في مخدر الفودو بعين شمس وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالتهم الى النيابة للتحقيق.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس أن 3 عاطلين يزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكنهم بالمنطقة مكانا لنشاطهم الإجرامى.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن رجال الامن باشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث العاصمة من ضبطهم وبحوزتهم 3 كيلو من الفودو المخدر وميزان حساس و"مطواة " و 2 هاتف محمول ، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

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