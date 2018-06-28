التعليم: 5 آلاف طالب استفادوا من درجات الرأفة في الدبلومات

أكد المهندس حسن مشعل، رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن هناك 5 آلاف طالب دبلومات تقريبا، استفادوا هذا العام من درجات الرأفة، وذلك أثناء مراجعة نتيجة الدبلومات الفنية قبل اعتمادها.



وأوضح مشعل، في تصريحات صحفية له اليوم، الخميس، على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أن بعض الطلاب الذين استفادوا من درجات الرأفة تغيرت حالتهم إما من دور ثانٍ لناجح أو من راسب لدور ثانٍ.



وقال إن ما لا يقل عن 100 طالب وملاحظ تم اتخاذ الإجراءات القانونية لارتكابهم مخالفات، وتم حرمان بعض الطلاب من المادة وحرمان آخرين من عام دراسي تطبيقا للقرار الوزاري المنظم لأعمال الامتحانات والحرمان منها رقم 73 لسنة 2017.