تحرير 22 محضرا تموينيا مخالفا بدير مواس في المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، من تحرير 22 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها الوحدة المحلية وذلك بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.



قال المهندس علي غلاب رئيس مركز دير مواس، ان المخالفات جاءت مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن بالإضافة إلي تحرير محضر لأحدي محطات الوقود لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية.



من جانب أخر، قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال رصف طريق عبد السميع بطول 500 متر كما قامت بحملة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمدينة ديرمواس وقري نزلة البدرمان ، وذلك تيسيرًا علي المارة من المواطنين والمركبات وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

