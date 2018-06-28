ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تحرير 22 محضرا تموينيا مخالفا بدير مواس في المنيا

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:31 م
حملة تموينية
حملة تموينية
أيمن رياض
تمكنت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، من تحرير 22 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها الوحدة المحلية وذلك بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.

قال المهندس علي غلاب رئيس مركز دير مواس، ان المخالفات جاءت مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن بالإضافة إلي تحرير محضر لأحدي محطات الوقود لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية.

من جانب أخر، قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال رصف طريق عبد السميع بطول 500 متر كما قامت بحملة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمدينة ديرمواس وقري نزلة البدرمان ، وذلك تيسيرًا علي المارة من المواطنين والمركبات وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

ترشيحاتنا

بشرى للبرازيليين قبل مواجهة المكسيك بمونديال روسيا

درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان.. صور

الإمارات تتهم قطر بدعم داعش وتقديم 100 مليون دولار للقاعدة

التعليم: أحد اوائل الدبلومات عمره 50 سنة..صورة

3 مسلحين يمطرون شابا بـ 7 طلقات عقب خروجه من صلاة الفجر بالبدرشين

الرئيس السيسي للوزراء السابقين: الدولة تقدر كل من خدم الوطن

روما: تسجيلات كاميرا المترو لا تحتوي على صور لجوليو ريجيني

الخيبة تسيطر على الصحف الألمانية بعد صدمة الخروج من كأس العالم

شاهد..الأمير ويليام يرتدي الكيباه اليهودية ويزور حائط البراق

مواجهة مثيرة بين السنغال وكولومبيا اليوم بمونديال روسيا

شوبير يفتح النار على حسين الشحات عقب تغريدته الأخير

صحف اليوم.. السيسي: الجيوش الوطنية «المسئول الأول» عن حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار..الرباعية العربية:الدوحة تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة للحقوق السيادية.. مصر وإيطاليا: ريجيني لم يظهر بـ فيديوهات المترو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإناث يتفوقن على الذكور في ماراثون الدبلومات الفنية.. نسبة النجاح زادت عن العام الماضي 4% و60 ألف طالب في جولة الإعادة.. وأحد الأوائل عمره 50 سنة.. صور

الداخلية: ضبط 2 ومصرع 10 عناصر إرهابية متورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

إطلالات كنزي عمرو دياب الجريئة تثير الجدل

استئصال قدم زائدة لطفلة بمستشفى الطور العام.. صور

شاهد..الأمير ويليام يرتدي الكيباه اليهودية ويزور حائط البراق

فيديو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 يونيو غيرت تاريخ أمم.. فيديو
شاهد.. فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بسهولة الفرنساوي
حريق ضخم في إثيوبيا .. فيديو وصور
الناظر يكشف الوسيلة الأمثل للحماية من حرارة الشمس .. فيديو
فرح طه: المحلات التجارية تتوسع على حساب الرصيف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟