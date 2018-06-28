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كأس العالم

الفرنسي لينجليت سينتقل إلى برشلونة قريبا

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:06 م
صدى البلد
ا ش ا
كشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اليوم الخميس، عن تطور جديد في صفقة انتقال الفرنسي كليمونت لينجليت، مدافع نادي إشبيلية الإسباني إلى نادي برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وكانت صحيفة (سبورت) الإسبانية قد أكدت أن "لينجليت" وافق بالفعل على الانضمام للبلوجرانا، وأن الأخير قرر التعاقد معه بدفع
قيمة الشرط الجزائي بعقده والبالغة 35 مليون يورو، وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الأول من يوليو المُقبل.

وبحسب الـ"موندو"، فإن "كليمونت" لم يُعلن موقفه الرسمي بعد، بشأن الاستمرار من عدمه مع النادي الأندلسي، وأن المدافع صاحب الـ"23" عامًا، سيعلن بشكل رسمي عن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأنه يريد بالفعل الانتقال إلى برشلونة، وسيذهب إلى رئيس النادي والمدير الرياضي لإشبيلية، لإبلاغهم قراره.

يُذكر أن "لينجليت" شارك في 54 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم المنتهي مع إشبيلية، وتمكن من إحراز 4 أهداف وقدم تمريرة واحدة حاسمة.

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