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اقتصاد

الحكومة تقترض 16.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:33 م
صدى البلد
محمد يحيى
يطرح البنك المركزي، نيابةً عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 16.2 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.250 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

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