إغماء 8 طلاب بالقليوبية بسبب صعوبة امتحان الكيمياء

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، حيث أكد عدد من الطلاب أن بعض الأسئلة جاءت غير مباشرة.



وأصيب 8 طلاب بحالات إغماء وإعياء داخل اللجان بعدد من مدارس بنها ومنطقة بهتيم بشبرا الخيمة وشبين القناطر بسبب صعوبة الامتحان وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم.



وعبر عدد من طلاب القسم الأدبي عن سعادتهم بامتحان مادة الجغرافيا، مؤكدين أن الامتحان سهل وفي مستوي الطالب المتوسط.



من ناحية اخرى شهد محيط اللجان تجمع العشرات من الأهالي أمام اللجان للاطمئنان على أبنائهم الذين يؤدون الامتحانات وحرصوا على ترديد الأدعية وقراءة القرآن متحملين ظروف حرارة الجو واشعة الشمس.







