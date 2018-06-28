بشرى للبرازيليين قبل مواجهة المكسيك بمونديال روسيا

أبدى رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، تفاؤله بشأن حالة الظهير الأيسر، مارسيلو، عقب تعرضه لإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الصربي، ضمن منافسات كأس العالم 2018.



وأكد لاسمار في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" أن إصابة مارسيلو ليست خطيرة، لافتًا إلى أن مارسيلو تعرض لتشنجات في العمود الفقري، ولكنه تحسن بعد المباراة، وسينتظر لمدة 48 ساعة لمعرفة مدى استجابته للعلاج.



وعن مباراة دور الـ16 أمام المكسيك، قال: "من الممكن أن يكون متاحًا لتلك المباراة"، مضيفًا: "هناك القليل من الوقت ولكني متفائل".



وأشار طبيب السيلساو، إلى أن مارسيلو قد تعرض لإصابة مشابهة من قبل، لافتًا إلى أن حدث لمارسيلو قد يكون بسبب نعومة فراش السرير، الذي ينام عليه اللاعب في الفندق.



