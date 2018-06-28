حريق ضخم في إثيوبيا .. فيديو وصور

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لحريق ضخم في العاصمة الإثيوبية.



وبعد 5 ساعات،مازالت السلطات تحاول احتواء الحريق الذي وصل إلى مسجد الأنوار، أكبر مساجد إثيوبيا.



وأشار موقع "إثيوبيا ستاندرد" إلى أن حريقا ضخما نشب بالقرب من المسجد التاريخي الذي يقع في مقاطعة ميركاتو، المنطقة التجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



والتهم الحريق حوالي 50 من المحلات التجارية في سوق ماركاتو بجوار المسجد، دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح.



