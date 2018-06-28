ننشر نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي تمريض التأمين الصحي

حرصًا من «صدي البلد» على تقديم خدمة إخبارية مميزة ننشر نتيجة الصف الأول والثاني ثانوي تمريض للمدراس التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي .
وأصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارا بتعيين الدكتورة سهير أحمد عبدالحميد رئيسا لهيئة التأمين الصحي خلفا للدكتور علي المفتي، الذي تم تعيينه منذ أقل من شهر بقرار من الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة السابق.
وتعد الدكتورة سهير أول سيدة تشغل منصب رئيس الهيئة، ويأتي هذا في الوقت التي أعلنت فيه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنها تنتصر للمرأة المصرية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وإيمانهم بقدرات المرأة المصرية على النجاح.
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