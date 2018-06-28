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أخبار العالم

الجامعة العربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:42 م
صدى البلد
ا ش ا
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان، والذي تم التوقيع عليه يوم أمس الأربعاء في الخرطوم بين الرئيس سلفا كير وقيادات قوى المعارضة.

وعبر أبو الغيط -في بيان صحفي اليوم الخميس- عن أمله في أن يفضي الاتفاق إلى وقف كامل ودائم للقتال في جنوب السودان ويفتح الباب أمام التنفيذ الكامل لمجمل الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والنفاذ الإنساني الموقعة في أديس أبابا في ديسمبر الماضي، ومقترحات التجسير التي قُدمت في مفاوضات تنشيط اتفاقية تسوية الصراع في جنوب السودان لعام 2015.

كما عبر أبو الغيط -بهذه المناسبة- عن تقديره للدور الفاعل الذي قامت به جمهورية السودان بقيادة الرئيس عمر البشير في سبيل التوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار.

وأثنى أبو الغيط على الجهود التي قام بها الاتحاد الأفريقي وتجمع الإيجاد في رعاية مفاوضات السلام للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب في جنوب السودان.

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