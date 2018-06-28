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حوادث

تجديد حبس مدير تضامن فاقوس لاختلاسه أموال المعاشات

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:39 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
وائل شاهين - محمد الطحاوى
قررت نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية تجديد حبس مدير إدارة التضامن الإجتماعي بندر فاقوس 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإختلاس، والتربح من جهة عمله.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطار يفيد القبض على مدير إدارة التضامن الإجتماعي بندر فاقوس، لاختلاسه مبالغ مالية تصل قيمتها إلي 920 ألف جنيه، من أموال المعاشات، عن طريق إختلاس مبالغ مالية من إجمالى 600 بطاقة تابعة لإدارة التضامن الإجتماعي.

وقام المتهم برد المبلغ بعد إختلاسه، وبإحالته للنيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة التربح والإختلاس، والتجديد له.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاصل علي دكتوراة في الفلسفة الإسلامية، وماجستير في التربية، وقام باختلاس 920 ألف جنيه من أموال المعاشات، وأنه قام برد المبلغ بالفوائد، وبلغ مليون جنيه.

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