رئيس خيتافي يُعلن ضم خوسيه أرناييز لاعب برشلونة

أكد آنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني، أن ناديه توصل إلى اتفاق مع برشلونة، من أجل التعاقد مع خوسيه أرناييز، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال توريس - في تصريحات لإذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية - "خوسيه بوردالاس المدير الفني للفريق، طلب مني التعاقد مع 8 لاعبين، ونحن نؤكد أننا قد تعاقدنا بالفعل مع خوسيه أرناييز من نادي برشلونة لقد أغلقنا الصفقة للتو، والمهاجم الشاب سيلعب لنا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بشكل مجاني".



يُذكر أن المهاجم صاحب الـ"23" عامًا تم تصعيده للفريق الأول في النادي الكتالوني خلال الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، وشارك اللاعب في مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا، و4 مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" سجل خلالهما 3 أهداف، بالإضافة إلى 21 مباراة مع الفريق الثاني ببرشلونة وتمكن من إحراز 6 أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة.

