ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

رئيس خيتافي يُعلن ضم خوسيه أرناييز لاعب برشلونة

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:12 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد آنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني، أن ناديه توصل إلى اتفاق مع برشلونة، من أجل التعاقد مع خوسيه أرناييز، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال توريس - في تصريحات لإذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية - "خوسيه بوردالاس المدير الفني للفريق، طلب مني التعاقد مع 8 لاعبين، ونحن نؤكد أننا قد تعاقدنا بالفعل مع خوسيه أرناييز من نادي برشلونة لقد أغلقنا الصفقة للتو، والمهاجم الشاب سيلعب لنا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بشكل مجاني".

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ"23" عامًا تم تصعيده للفريق الأول في النادي الكتالوني خلال الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، وشارك اللاعب في مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا، و4 مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" سجل خلالهما 3 أهداف، بالإضافة إلى 21 مباراة مع الفريق الثاني ببرشلونة وتمكن من إحراز 6 أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة.

ترشيحاتنا

طبيب منتخب البرازيل: إصابة مارسيلو ليست خطيرة

الأسباب الحقيقية وراء مقاضاة قطر للإمارات

ننشر صور أعضاء الخلية المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

رسميا.. 15 منتخبا خارج منافسات مونديال روسيا.. تعرف عليهم

أحمد حسن: نادي الأهرام لن ينافس الأهلي فقط

تعرف على مشجعة دنماركية هزت كأس العالم.. صور

أول تعليق من عمر عصر عقب ترحيله من دورة ألعاب البحر المتوسط

شاهد.. مشجع سنغالى يطلب الزواج من بولندية خلال لقاء منتخبيهما

الجبلاية تدرس استبعاد كهربا من المنتخب الوطنى

فنان شاب يهدد نقيب الممثلين

شاهد.. البرازيل تشيع جنازة ألمانيا بعد الخروج من المونديال

حسام البدري عن نادى الأهرام: سيحدث نقلة في مستوى الكرة المصرية .. فيديووصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

ننشر صور أعضاء الخلية المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

الإناث يتفوقن على الذكور في ماراثون الدبلومات الفنية.. نسبة النجاح زادت عن العام الماضي 4% و60 ألف طالب في جولة الإعادة.. وأحد الأوائل عمره 50 سنة.. صور

الداخلية: ضبط 2 ومصرع 10 عناصر إرهابية متورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

فيديو

التعليم توضح تداخلات امتحاني الأحياء والديناميكا بالثانوية العامة.. فيديو
حضري بطاطس بالبشاميل مع نورا السادات
شاهد .. الكيمياء والجغرافيا تحيران طلاب الثانوية العامة
بهبك موهمد.. مصري سافر لتشجيع المنتخب بالمونديال فتزوج روسية..فيديو
داليا عاطف: التعاون بين قومي المرأة والإعاقة قائم منذ 2012

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟