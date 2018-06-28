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فن

الممثل هيو جرانت: الزواج أمر لطيف ومريح

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:39 م
الممثل البريطاني
الممثل البريطاني الشهير هيو جرانت
رويترز
قال الممثل البريطاني الشهير هيو جرانت الذي استسلم أخيرا لقفص الزوجية بعد عقود من التهكم على الرباط المقدس، إنه وافق عليه لسبب وجيه.

وقال جرانت في مقابلة "أنجبنا ثلاثة أطفال ونعيش معا".

وارتبط جرانت (57 عاما) بالمنتجة التلفزيونية السويدية آنا إبيرشتاين (39 عاما) بزواج مدني في مراسم هادئة في لندن الشهر الماضي.

وكان النجم السينمائي يقول عادة إنه لا يؤمن بالزواج.

وقال في المقابلة "ما زلت أظنه أمرا غير منطقي على الإطلاق، وبالمناسبة تظن زوجتي الشيء نفسه، لكنه بدا أمرا لطيفا ومريحا".

ويشتهر جرانت بدور الانجليزي المتلعثم في أفلام رومانسية كوميدية مثل (نوتينج هيل)، على اسم منطقة في لندن، و(فور ودنجز آند إيه فيونيرال) أي أربع زيجات وجنازة. لكنه بصدد تقديم دور مختلف تماما في مسلسل قصير باسم (إيه فيري إنجليش سكاندل)، أي فضيحة إنجليزية جدا، ويلعب فيه دور الزعيم الراحل للحزب الليبرالي البريطاني جيريمي ثورب.

ويبدأ عرض المسلسل في الولايات المتحدة على موقع أمازون غدا الجمعة.

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