طلاب الثانوية بجنوب سيناء يشكون من صعوبة امتحان الكيمياء

اشتكى طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء من صعوبة وطول امتحان الكيمياء اليوم، حيث خرجت بعض الطالبات من لجنة مدرسة الزهور الثانوية والدموع تملأ عيونهن.



وشكت الطالبة سارة حمدى عبد القوى من صعوبة الامتحان الذى جاء طويلا ويحوي أسئلة معقدة تحتاج لوقت طويل وتركيز، مشيرة إلى أن وقت الامتحان لم يكف عدد الأسئلة.



وأضاف الطالب عبد الرحمن محمد حامد، أن الامتحان كان معقدا ومعظم الاسئلة صعبة وتحتاج وقتا للتفكير رغم ضيق وقت الامتحان.



ومن جانبه أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن غرفة العمليات بالمديرية تلقت شكاوى من الطلاب بصعوبة امتحان الكيمياء، مشيرا إلى أن الشكاوى سوف ترفع بتقرير لوزارة التربية والتعليم.