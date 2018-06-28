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محافظات

طلاب ثانوية البحر الأحمر يشتكون من صعوبة الكيمياء .. فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:10 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
اشتكى طلاب الثانوية العامة القسم العلمي من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، مؤكدين أن الأسئلة تحتاج وقتا أكبرا لحلها ومراجعتها، فيما أبدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية العامة من سهولة امتحان مادة الجغرافيا، مؤكدين أن الامتحان جاء مباشرا ولم يحتوى على أى نقاط صعبة.

وشهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، استنفارًا أمنيًا، ضمن الخطة الأمنية، المكلفة بتأمين الامتحانات، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتبين انتظام الخدمات أمام المدارس.

وأشارت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إلى انتظام 14 لجنة فى الثانوية العامة، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية علوم الامتحان في مادة الكيمياء، وشعبة الأدبي مادة الجغرافيا.

وأكد مصدر أمني أن الخطة الأمنية، تضمنت زيادة تكثيف الخدمات الأمنية، برئاسة ضابط مباحث على عدد من اللجان بالتنسيق مع التربية والتعليم.
طلاب ثانوية البحر الأحمر يشتكون من صعوبة الكيمياء .. فيديو
طلاب ثانوية البحر الأحمر يشتكون من صعوبة الكيمياء .. فيديو

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