ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

طلاب الثانوية بالفيوم: امتحان الكيمياء حاجة تفرح.. فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:07 م
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
واصل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم بشعبيتها العلمي والادبى امتحاناتهم فى مارثون الثانوية العامة اليوم بجميع لجان الامتحانات بالمحافظة .

وأكد طلاب بشعبة علمى علوم، ان أمتحان الكيمياء اليوم "حاجة تفرح " نظرا لأنه جاء فى مستوى الطالب العادى ومباشر ومن الكتاب المدرسى.

من جهته، قال عبد الرحمن فاروق الطالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم، إن امتحان الكيمياء جاء اليوم سهلا وفى متناول الطالب العادي والوقت كان كافيا للامتحان ولم نشعر بأي صعوبة فى الأسئلة.

وأضاف أحمد السيد طالب مدرسة أبشواي الثانوية المشتركة، بأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب العادى ولا توجد اى صعوبة فى الأسئلة التي جاءت مباشرة ومن المنهج.

ترشيحاتنا

بشرى للبرازيليين قبل مواجهة المكسيك بمونديال روسيا

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الصيف تصل إلى 85% .. فيديو

شوبير يفتح النار على حسين الشحات عقب تغريدته الأخير

الكهرباء ترد على شائعات الإخوان حول أسعار الفواتير.. فيديو

حسام البدري عن نادى الأهرام: سيحدث نقلة في مستوى الكرة المصرية .. فيديووصور

الجبلاية تدرس استبعاد كهربا من المنتخب الوطنى

صدمة في فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين بدور الـ16 بمونديال روسيا

رسميا.. 15 منتخبا خارج منافسات مونديال روسيا.. تعرف عليهم

بهبك موهمد.. مصري سافر لتشجيع المنتخب بالمونديال فتزوج روسية..فيديو

التعليم: أحد اوائل الدبلومات عمره 50 سنة..صورة

أحمد حسن: نادي الأهرام لن ينافس الأهلي فقط

مفاجأة مفزعة .. أمريكا ضمن أخطر دول العالم على المرأة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

ننشر صور أعضاء الخلية المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

الإناث يتفوقن على الذكور في ماراثون الدبلومات الفنية.. نسبة النجاح زادت عن العام الماضي 4% و60 ألف طالب في جولة الإعادة.. وأحد الأوائل عمره 50 سنة.. صور

الداخلية: ضبط 2 ومصرع 10 عناصر إرهابية متورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

فيديو

وزير الخارجية: دراسة إقامة منطقة حرة لوجستية مصرية في جيبوتي.. فيديو
التعليم توضح تداخلات امتحاني الأحياء والديناميكا بالثانوية العامة.. فيديو
حضري بطاطس بالبشاميل مع نورا السادات
شاهد .. الكيمياء والجغرافيا تحيران طلاب الثانوية العامة
بهبك موهمد.. مصري سافر لتشجيع المنتخب بالمونديال فتزوج روسية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟