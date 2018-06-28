طلاب الثانوية بالفيوم: امتحان الكيمياء حاجة تفرح.. فيديو

واصل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم بشعبيتها العلمي والادبى امتحاناتهم فى مارثون الثانوية العامة اليوم بجميع لجان الامتحانات بالمحافظة .



وأكد طلاب بشعبة علمى علوم، ان أمتحان الكيمياء اليوم "حاجة تفرح " نظرا لأنه جاء فى مستوى الطالب العادى ومباشر ومن الكتاب المدرسى.



من جهته، قال عبد الرحمن فاروق الطالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم، إن امتحان الكيمياء جاء اليوم سهلا وفى متناول الطالب العادي والوقت كان كافيا للامتحان ولم نشعر بأي صعوبة فى الأسئلة.



وأضاف أحمد السيد طالب مدرسة أبشواي الثانوية المشتركة، بأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب العادى ولا توجد اى صعوبة فى الأسئلة التي جاءت مباشرة ومن المنهج.