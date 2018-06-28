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ثقافة

ابتسم أنت في مصر جاهز للعرض عقب مونديال روسيا

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:13 م
صدى البلد
ا ش ا
انتهى المخرج خالد مهران من كافة مراحل فيلمه الجديد "ابتسم أنت في مصر" ليكون جاهزا للعرض في أي وقت تحدده الجهة المنتجة، وسط توقعات بطرحه عقب انتهاء مونديال روسيا.
وكان من المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الفطر الماضي، قبل أن تقرر الشركة المنتجة إرجاء الخطوة، لتزامنه مع إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا خاصة وأن الفيلم من المخطط طرحه في دور العرض المصرية والروسية في وقت واحد.
وتفاضل الجهة المنتجة حاليا بين طرح الفيلم عقب نهاية المونديال مباشرة أو الانتظار لموسم عيد الأضحى المبارك، وهو ما دفع المخرج خالد مهران إلى الانتهاء من كافة مراحله وترك موعد العرض للشركة المنتجة.
وتدور أحداث الفيلم حول 4 فتيات روسيات يسافرن إلى مصر أوائل التسعينات من القرن الماضي للبحث عن الأمان والاستقرار ثم تقع إحداهن في قصة حب مع المطرب محمد نور، الذي تمتلك أسرته الفندق الذي تعمل به الفتيات الروسيات.
والفيلم إنتاج مصري بمشاركة روسية، وهو مأخوذ عن رواية روسية تحمل الاسم نفسه للكاتبة الروسية إلينا سبربيرياكوفا، والعمل بمثابة تبادل ثقافي وسياحي بين البلدين، بحسب صناعه.
ويهدف الفيلم إلى الترويج للسياحة المصرية في العالم بصفة عامة وروسيا بصفة خاصة، ويشارك في بطولته منذر رياحنة، ياسر الطوبجي، أيمن منصور، نادر أبو الليف، أحمد جمال سعيد.

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