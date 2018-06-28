التجديد لـ محمد فاروق مديرا لرعاية الشباب بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، قرار وزاري رقم 2173 لسنة 2018، بتجديد الثقة في الحكم الدولي السابق محمد فاروق محمد موسى، مديرا عاما لرعاية الشباب بجامعة بني سويف لمدة عام اعتبارًا من يوم 9 يوليو القادم وتنتهي في يوليو 2019.



وشغل فاروق، مهام القائم بعمل مدير رعاية الشباب بجامعة بني سويف، في سبتمبر من عام 2013 بقرار من الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة السابق.



وأعتزل فاروق الحكم الدولي التحكيم، عقب إدارته لمباراة الزمالك وسموحة، في نهائي بطولة كأس مصر فى شهر مايو الماضى، كما فاز فاروق برئاسة نقابة العاملين بجامعة بني سويف، بالتزكية.