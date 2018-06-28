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ابنة الشرقية الثالثة على الدبلومات: والدي فلاح.. ووالدتي سر تفوقي

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:16 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
عبرت سامحة محمد إسماعيل دعبس، الطالبة بمدرسة عاطف خليل الثانوية الزراعية بمحافظة الشرقية، والمقيمة بقرية الزهور التابعة لمدينة منشأة أبو عمر بالحسينية، والحاصلة على المركز الثالث في الثانوي الزراعي، عن بالغ سعادتها لحصولها على مثل هذا المركز رغم توقعها الحصول على ترتيب أعلى.

وأكدت سامحة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنها البنت الوسطى لأسرة مكونة من 5 أفراد، لأب عامل زراعي بسيط والأم ربة منزل مكافحة والشقيق الأكبر "سامح" طالب بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة الزقازيق والشقيقة الصغرى "سمية"، طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري.

وقالت إنها لم تتلق أي اتصال من أي مسئول بالوزارة أو من مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ولكنها علمت الخبر من خلال المواقع الإلكترونية وعبرت عن بالغ سعادتها بما حققته من إنجاز وتفوق.

وأضافت بنت قرية "الزهور" أن والديها هما من شجعاها على الالتحاق بالثانوية الزراعية لأن والدها عامل زراعية ووالدتها ربة منزل، و عزمت على مكافأتهما ورفع رأسيهما عاليا وتحقيق تفوق علمي على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها كانت متأكدة من تحقيقها مراكز أولى على مستوى الجمهورية.

واختتمت "سامحة" حديثها بالدعاء إلى أسرتها قائلة: "ربنا يخليكم ليا ويحفظكم ويبارك فيكم، وربنا يقدرني وارفع رسكم دائما"، مؤكدة أنها تتمنى الالتحاق بكلية الزراعة أو التربية وإن كانت التربية الأقرب إلى رغبتها.
ابنة الشرقية الثالثة على الدبلومات: والدي فلاح.. ووالدتي سر تفوقي
ابنة الشرقية الثالثة على الدبلومات: والدي فلاح.. ووالدتي سر تفوقي
ابنة الشرقية الثالثة على الدبلومات: والدي فلاح.. ووالدتي سر تفوقي
ابنة الشرقية الثالثة على الدبلومات: والدي فلاح.. ووالدتي سر تفوقي

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