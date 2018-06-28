إعدام 3 عناصر من تنظيم داعش ضمن ما يسمى بولاية ديالي

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم /الخميس/، أن المحكمة الجنائية المركزية قضت بإعدام ثلاثة عناصر ينتمون لتنظيم (داعش) ضمن ما يسمى بولاية ديالي، وفقا لأحكام المادة (4 /1) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.



وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار - وفقا لما ذكرته قناة (السومرية نيوز) العراقية -: "إن المحكمة الجنائية المركزية نظرت بقضية ثلاثة مدانين بالانتماء لتنظيم (داعش) الإرهابي بولاية ديالي".



وأضاف بيرقدار: "أنه عثر بحوزتهم أسلحة ومواد متفجرة منها الـ(TNT) ومادة النترات والبارود الأسود فضلا عن قذائف هاون"..مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت حكما بالإعدام شنقا".



يذكر أن القضاء العراقي يصدر بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق عناصر تنظيم (داعش) والمؤيدين له.

