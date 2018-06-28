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محافظات

طلاب ثانوي الدقهلية: امتحان الجغرافيا مباشر وسهل

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:49 م
طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة
همت الحسينى
أعرب طلاب الثانوية العامة بالدقهلية القسم الأدبي عن سعادتهم بامتحان الجغرافيا حيث جاء سهلا واقل من المتوسط وكان مباشرا.

وعلق طالب على سهولة امتحان الجغرافيا خاصة وامتحانات القسم الأدبي بصفة عامة قائلا "هدخل طب من ادبى الامتحان سهل مفيش اسهل من كده "

ويبلغ عدد الطلاب والطالبات نحو 41966 ويبلغ عدد طلاب شعبية الأدبي 13706 طلاب وطالبات ، و19247 طالبا وطالبة فى شعبة العلمي و8594 في شعبة الرياضيات، و419 طالبا وطالبة بنظام الدبلومة الأمريكية.

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