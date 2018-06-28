تحيا مصر القابضة للاستثمار: نغطى 120 منطقة فى مصر .. صور



وكشف عن أن الصندوق يمول المشروع بحد ادني 20 ألف جنيه و850 ألف جنيه كحد أقصى، موضحا أن حجم التمويل يشمل أي تجهيزات بما فيها السيارة الثابتة أو المتنقلة للشباب.

قال إبراهيم كرم، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن الصندوق بالتنسيق مع شركة ريادة الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك التجاري الدولي cib، تم إنشاء شركة تحيا مصر القابضة برأسمال ٥٠٠ مليون جنيه تم دفع منهم ٢٠٠ مليون جنيه.وأوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اليوم، أن الصندوق يساهم في الشركة بنسبة ٩٨%، وكل من شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال بنسبة 1%، والبنك التجاري بنسبة 1%، موضحا أن بروتوكول التعاون مع محافظة القليوبية بشأن إنشاء مجمع لسيارات الطعام المتنقلة يوفر 1000 فرصة عمل للشباب و 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.وأوضح أن الصندوق يقدم تمويلا لـ120 مشروعا صغيرا ومتوسطا على مستوى الجمهورية بالإضافة لتدريب الشباب على تلك المشروعات.وذكر أن تمويل مشروع العربات المتنقلة للأطعمة بفائدة ميسرة تبلغ ما بين 5 الي 7%.