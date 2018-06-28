نقيب الزراعيين يهني الرئيس السيسي بالذكرى الخامسة لثورة يونيو المجيدة

بعث د. سيد خليفة، نقيب الزراعيين الْيَوْمَ الخميس ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكري الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.





وقال خليفة باسمي وجميع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات وجموع المهندسين الزراعيين بخالص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة يونيو المجيدة والتي أكدت علي إصرار وإرادة المصريين للحفاظ علي بلدهم الغالي مصر.





واختتم نقيب الزراعيين برقيته بأن جموع المهندسين الزراعيين يؤكدون لفخامتكم أنهم دومًا علي العهد لتحقيق رؤية سيادتكم من أجل النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره إحدى ركائز الاستقرار والأمن لشعبنا المصري العظيم.



