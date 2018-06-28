محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور

قال اللواء محمود العشماوي محافظ القليوبية ،إنه اعتبارا من اليوم سيتم البدء في تنفيذ البروتوكول الخاص بانشاء منطقة للأطعمة المتنقلة بمدينة بنها على مساحة 18500 متر مربع علي كورنيش النيل ببنها .



واضاف محافظ القليوبية فى تصريحات خاصة على هامش توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة لاستثمار والتعاون الدولي والرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر ، أنه من المقرر أن يوفر المشروع نحو ٧٥٠ فرصة عمل واستهداف الوصول لنحو ٣٧٥٠ فرصة عمل خلال الفترة المقبلة .



وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لهم .