ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:08 م
صدى البلد
علياء فوزى و محمد يحيى
قال اللواء محمود العشماوي محافظ القليوبية ،إنه اعتبارا من اليوم سيتم البدء في تنفيذ البروتوكول الخاص بانشاء منطقة للأطعمة المتنقلة بمدينة بنها على مساحة 18500 متر مربع  علي كورنيش النيل ببنها .

واضاف محافظ القليوبية فى تصريحات خاصة على هامش توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة لاستثمار والتعاون الدولي والرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر ، أنه من المقرر أن يوفر المشروع نحو ٧٥٠ فرصة عمل واستهداف الوصول لنحو ٣٧٥٠ فرصة عمل خلال الفترة المقبلة .

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لهم .
محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور
محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور
محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور
محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور
محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور
محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور
محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور
محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور
محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور
محافظ القليوبية: توجيهات رئاسية لدعم مشروعات الشباب ..صور

موضوعات متعلقة

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تختتم زيارتها للقليوبية

صندوق تحيا مصر يبدأ تنفيذ الخطة العاجلة لدعم أسوان بقيمة 320 مليون جنيه.. وإنشاء كارت للمرأة المعيلة.. وأسرة الفنان أحمد رمزى تتبرع بقيمة بيع مسدسه الشخصي

سحر نصر وكامل الوزير يتفقدان أرض هيئة الاستثمار ببنها.. فيديو وصور

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تتفقد أعمال تجهيز المنطقة الاستثمارية بالقليوبية.. وتؤكد: مراعاة احتياجات المستثمرين فى مقدمة أولوياتنا

"العربية للتصنيع": الاتفاق على طرح سيارات متنقلة للأطعمة بالتعاون مع الاستثمار و"تحيا مصر"

تعرف على تفاصيل مبادرة لدعم مشروعات تشغيل الشباب بين «العربية للتصنيع» و«الاستثمار» و«تحيا مصر»

ترشيحاتنا

اللواء عباس كامل يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

هاني الناظر يكشف طرق مواجهة الحرارة أثناء التواجد بالمنزل

التعليم توضح تداخلات امتحاني الأحياء والديناميكا بالثانوية العامة.. فيديو

التعليم: أحد اوائل الدبلومات عمره 50 سنة..صورة

الأهرام سبورت يقترب من خطف ثنائي الزمالك

الداخلية: ضبط 2 ومصرع 10 عناصر إرهابية متورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الصيف تصل إلى 85% .. فيديو

"المفوضين" تصدر تقريرها على إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

حسام حسن المرشح المصرى الوحيد لخلافة كوبر فى تدريب المنتخب

الرئيس الشيشاني يرد على لجنة الرياضة المصرية ومغادرة صلاح للمنتخب

الأسباب الحقيقية وراء مقاضاة قطر للإمارات

مواجهة مثيرة بين السنغال وكولومبيا اليوم بمونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

ننشر صور أعضاء الخلية المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

الإناث يتفوقن على الذكور في ماراثون الدبلومات الفنية.. نسبة النجاح زادت عن العام الماضي 4% و60 ألف طالب في جولة الإعادة.. وأحد الأوائل عمره 50 سنة.. صور

الداخلية: ضبط 2 ومصرع 10 عناصر إرهابية متورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

فيديو

وزير الخارجية: دراسة إقامة منطقة حرة لوجستية مصرية في جيبوتي.. فيديو
التعليم توضح تداخلات امتحاني الأحياء والديناميكا بالثانوية العامة.. فيديو
حضري بطاطس بالبشاميل مع نورا السادات
شاهد .. الكيمياء والجغرافيا تحيران طلاب الثانوية العامة
بهبك موهمد.. مصري سافر لتشجيع المنتخب بالمونديال فتزوج روسية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟