الليلة .. السيد البدوى يكشف كواليس عن ثورة 30 يونيو فى 90 دقيقة

يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق فى حوار خاص ضمن سلسلة حلقات 30 يونيو اليوم.



ويرصد رئيس حزب الوفد السابق، جرائم الجماعة الإرهابية فى حق المصريين قبل ثورة 30 يونيو 2013، وكيف عملت الجماعة الإرهابية على تخريب السياسة والاقتصاد والفن وكواليس اعتصامهم فى الميادين خاصة رابعة والنهضة ودور جبهة الإنقاذ فى ثورة 30 يونيو وحقيقة التهديدات التى تلقتها من رموز الجماعة الإرهابية.



كما يكشف الدكتور السيد البدوى كيف كان يدير مكتب الإرشاد الملفات السياسية والاقتصادية وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى والحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل كما يكشف دور الأحزاب السياسية وحركة تمرد فى ثورة 30 يونيو.



يأتى ذلك ضمن سلسلة حلقات يناقش فيها الإعلامى محمد الباز كواليس الأيام الأخيرة لجماعة الإخوان الإرهابية فى حكم مصر قبل ثورة 30 يونيو 2013 وأهم الخطايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والدينية لهم قبل الرحيل عن حكم مصر.



وكان الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، استضاف أمس الأربعاء الكاتبة والروائية سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وكذلك أول أمس الثلاثاء الفنان التشكيلى محمد عبلة فى حوار الذكريات وكواليس جرائم الجماعة الإرهابية فى حق الفن والمثقفين قبل ثورة 30 يونيو 2013، وكيف عملت الجماعة الإرهابية على تخريب الفن والثقافة وكواليس اعتصام المثقفين والفنانين اعتراضا على اختيار الجماعة الارهابية احد كوادرها ليكون وزيرا للثقافة وهو علاء عبد العزيز.



وكشف الفنان التشكيلى محمد عبلة أسرار وكواليس غضب واعتصام المثقفين والفنانين اعتراضا على اختيار وتصرفات وزيرة الثقافة الإخوانى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ، كما كشف كواليس تحريك وتشغيل وادارة مكتب الإرشاد للجماعة الإرهابية وزارة الثقافة آنذاك.



كما استضاف أول أمس الثلاثاء محمود بدر عضو مجلس النواب ومؤسس حركة تمرد الشهيرة ضد نظام جماعة الإخوان الإرهابية، والذى كشف كواليس وتفاصيل ما تعرضت له الحركة خلال جمعها التوقيعات من الشعب المصرى وكيف تعرضت لتهديدات من قبل الجماعة الإرهابية وكيف حاول قيادات مكتب الإرشاد منعهم من الاستمرار فى حملتهم.