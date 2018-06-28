الاثنين المقبل .. إعلان نتائج الفرق الأربعة بزراعة عين شمس

أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن نتيجة الفرق الأربعة للكلية سيتم إعلانها الأسبوع المقبل، مشيرة أنه مقترح لها يوم الإثنين المقبل.



وكانت قد حذرت كلية الزراعة جامعة عين شمس على موقعها الرسمي أنها غير مسئولة عن أي إعلانات عن دورات تدريبية لم يتم الاعلان عنها بموقعها الرسمي أو مواقع التواصل الخاصة بالكلية، بعدما أعلن بعض الأشخاص عن دورات تدريبية في مختلف المجالات على جروبات طلاب الكلية.



وأضافت الكلية في بيانها أن مثل تلك الدروات التدريبية لن تكون بأي حال تحت مسئولية الكلية وغير ملزمة للكلية بأية أمور مادية أو مالية أو شهادات معتمدة.