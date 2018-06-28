نصر الحريري يشجب صمت أمريكا على هجوم في جنوب غرب سوريا

شجب نصر الحريري كبير مفاوضي المعارضة السورية اليوم الخميس ما وصفه بالصمت الأمريكي إزاء هجوم للقوات الحكومية في جنوب غرب سوريا حيث اتفقت واشنطن على منطقة "خفض للتصعيد" العام الماضي مع الأردن وروسيا حليفة دمشق.



وقال الحريري في الرياض إن وجود "صفقة خبيثة" هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفسر غياب الرد الأمريكي على هجوم القوات الحكومية المدعومة من روسيا في جنوب غرب سوريا بعد أن استخدمت واشنطن القوة العسكرية ضد هجمات على حلفائها في مناطق أخرى بسوريا.