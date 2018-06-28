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كأس العالم

أول تعليق من عمر عصر عقب ترحيله من دورة ألعاب البحر المتوسط

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:13 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد عمر عصر لاعب فريق تنس الطاولة، أنه يتشرف بتمثيل مصر في أي وقت وأي مكان، مطالبا الجميع بالدعاء له والوقوف بجانبه خلال تلك الفترة الصعبة عقب ترحيله من بعثه دورة العاب البحر المتوسط.

وكتب عمر عصر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا أتشرف بتمثيل مصر 🇪🇬 بلدي في أي وقت وفي كل وقت وفي كل مكان. "فدعا ربه إني مغلوب فأنتصر" صدق الله العظيم دعواتكم ليا يا رب يا عظيم".

ويذكر أن قيادة بعثة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اتخذت قرارًا تربويًا بإيقاف اللاعب عمر عصر لاعب فريق تنس الطاولة؛ بناء على توصية بالإيقاف من محمد نور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وإداري فريق تنس الطاولة بالدورة؛ نتيجة ما بدر من اللاعب أثناء مباراته مع لاعب تركيا حيث تفوه اللاعب بعبارات مسيئة للوطن وأعرب عن عدم رغبته في تمثيل مصر بأسلوب غير لائق.

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