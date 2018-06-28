عودة آخر مروحية كا-52 الحربية من سوريا
الخميس 28/يونيو/2018 - 02:18 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، عودة آخر مروحية "كا-52" الحربية إلى روسيا من سوريا.
وأضافت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "عاد طاقم المروحية الحربية والطائرة نفسها إلى روسيا بعد قيامهم بمهمات في سوريا".
يشار إلى أن المروحية "كا-52" تعتبر تعديلا للمروحية "كا-50"، وتستخدم لاكتشاف وتمييز الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة وتدمير الدبابات والمعدات العسكرية المدرعة وغير المدرعة والأفراد والمروحيات والطيران المنخفض، ليلا ونهارا وفي كافة ظروف الأحوال الجوية.