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أخبار العالم

عودة آخر مروحية كا-52 الحربية من سوريا

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:18 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، عودة آخر مروحية "كا-52" الحربية إلى روسيا من سوريا.

وأضافت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "عاد طاقم المروحية الحربية والطائرة نفسها إلى روسيا بعد قيامهم بمهمات في سوريا".

يشار إلى أن المروحية "كا-52" تعتبر تعديلا للمروحية "كا-50"، وتستخدم لاكتشاف وتمييز الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة وتدمير الدبابات والمعدات العسكرية المدرعة وغير المدرعة والأفراد والمروحيات والطيران المنخفض، ليلا ونهارا وفي كافة ظروف الأحوال الجوية.

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