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كأس العالم

أزمة عبدالله السعيد والزمالك فى طريقها للحل النهائي

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:07 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
اقتربت أزمة عبدالله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مع الزمالك، من الانتهاء بشكل رسمى، حيث يتواجد اللاعب حاليا فى اتحاد الكرة اليوم بصحبة أيمن حافظ مدير الكرة بالزمالك.

وجلس عبدالله السعيد بصبحة أيمن حافظ داخل مكتب ثروت سويلم مدير اتحاد الكرة من أجل بحث سبل انتهاء الأزمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة رد عبد الله السعيد مبلغ الـ40 مليون جنيه الذى حصل عليه بعد توقيعه للزمالك قبل أن يلغى التعاقد ورد المبلغ لمجلس الزمالك لتنتهي الأزمة بين عبدالله السعيد والزمالك.

وكان اللاعب حصل على 40 مليون جنيه بعدما وقع على عقود تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين قبل أن يتراجع ويمدد تعاقده مع الأهلى والذى قرر رحيل السعيد أيضا بعد العلم بتوقيعه للأبيض.

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