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أخبار العالم

مقتل 70 حوثيا بينهم قيادي بارز في عدة محافظات يمنية

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:20 م
صدى البلد
ا ش ا
لقي قرابة 70 عنصرا حوثيا مصرعهم بيهم قيادي بارز في معارك مع الجيش اليمني والمقاومة .

وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية غارات ، في جبهات البيضاء والساحل الغربي وتعز وشمال لحج، وسط تقدم ميداني لقوات الشرعية.

وقال العميد عبدالرب الصبحي قائد اللواء 117 مشاة - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم / الخميس / - "إن ما لايقل عن 25 عنصرًا من الميليشيات قُتلوا وجُرح آخرون خلال معارك في جبهة قانية بمحافظة البيضاء في حين قتل أكثر من ثلاثين عنصرا من الميليشيات في جبهة الساحل الغربي بغارات لطائرات التحالف استهدفت تجمعات للميليشيات شرق مديريات التحيتا والدريهمي وزبيد، وخلال مواجهات دارت في منطقة الفازة والجاح ومركز مديرية الدريهمي خلال الـ 24 ساعة الماضية ".

وأشار إلى أن المعارك العنيفة متواصلة بشمال محافظة لحج، حيث تقدمت قوات الجيش الوطني باتجاه منطقة الراهدة جنوب شرقي تعز، بعد أن استعادت السيطرة على مواقع ومرتفعات في مناطق القبيطة وحيفان وطور الباحة.

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