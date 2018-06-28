آليات لبدء تحويل جامعة كفر الشيخ إلى ذكية

وافق مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، اليوم، على بدء الإجراءات التنفيذية لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، بعد أن قام الدكتور تامر مدحت، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، بعرض عن كيفية تحول جامعة كفر الشيخ إلى جامعة ذكية وذلك بالتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية، وذلك بتحديث ‏البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير وتدريب الكوادر البشرية، وكذا توفير الموارد المالية ‏اللازمة لذلك.



وعرض المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة كفر الشيخ، التجارب السابقة لبعض الجامعات، وعرض الخدمات الالكترونية التي ‏يمكن أن تضاف إلى الخدمات المقدمة بالجامعة خلال الفترة الحالية والقادمة ومنها سداد ‏المصروفات الدراسية والرسوم الخاصة باستخراج الشهادات والإفادات والدورات عن طريقة ‏خدمة فورى للمدفوعات ‎Fawry، الحصول على شهادات التخرج إلكترونيا بالتعاون مع هيئة ‏البريد، التحقق من شهادات التخرج إلكترونيا بإنشاء حساب خاص لكل جهة من الجهات ‏المستفيدة، التسجيل الكترونيا في الساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا.‏



وأكد الدكتور مجدي القمري ‏رئيس الجامعة ضرورة وضع خطة استراتيجية لتحويل الجامعة الى جامعة ذكية موضحا بها ‏الهيكل الجديد، بالإضافة إلى تحديد الموارد المادية اللازمة، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بالتعاون مع الهند، ‏وكذا الموارد المالية اللازمة للصرف منها على تحديث البنية التكنولوجية بالإضافة إلى تصميم ‏التطبيقات الالكترونية اللازمة لذلك‎.‎



وصرح بأن الجامعة تسعى جاهدة لتطبيق ذلك عمليًا على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن بما سينعكس إيجابًا على تطور الجامعة وتسهيل سير العمل بها على كافة المستويات الإدارية والتعليمية.



وفي سياق متصل، تم مناقشة كيفية تشغيل مبنى الخدمات الطلابية مع بداية العام الأكاديمي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، حتى يقوم بتوفير الخدمة لجميع السادة العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، حيث سيتم توزيع الكتب الجامعية للطالب والأدوات الهندسية لطلاب كلية الهندسة وجميع المستلزمات والأدوات الخاصة بكليات القطاع الطبي والعلمي وتقديم جميع الخدمات الطلابية.



وأكد القمري أن الهدف من إنشاء هذا المبنى هو التيسير على الطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم داخل الجامعة وبأسعار مناسبة وتخفيف العبء عليهم وعلى جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

