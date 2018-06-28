محافظ المنيا يشهد أول اجتماع لمجلس إدارة المنطقة الحرة..صور

بدأت صباح اليوم أعمال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنطقة الحرة، برئاسة عصام البديوي محافظ المنيا، وبحضور أحمد عفيفي رئيس قطاع شئون المناطق بالهيئة العامة للاستثمار ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، وخالد مفتاح المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة وممثلين عن المستثمرين ومجتمعات الأعمال بالمحافظة، وممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.



قال المحافظ إن الهيئة العامة للاستثمار تقوم حاليًا بالإعلان بين أوساط المستثمرين بالصحف القومية والصفحة الرسمية لمحافظة المنيا ، للتقدم بطلبات لإنشاء وتطوير المنطقة علي الموقع المخصص لها في ضوء ضوابط وآليات المطور بنظام المناطق الحرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة.



ولفت إلى أن الهدف من المطور ترفيق وتطوير وتوصيل المرافق الرئيسية وفقًا للمخطط الهندسي، وضمان للاستمرارية في الحفاظ علي المرافق وصيانتها وكذلك الترويج للمشروعات المقامة داخل المنطقة. بالإضافة إلى إحاطة المنطقة الصناعية والمجلس بالاحتياجات المطلوبة للمطور وتحديث البيانات الخاصة بالمنطقة.



واستعرض الاجتماع قرار إنشاء المنطقة الحرة على الأراضي الواقعة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل والبالغ مساحتها 306.7 فدانا والمخصصة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنظام نقل الأصول للهيئة لإقامة منطقة حرة عامة عليها .



ناقش الاجتماع مذكرات الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة بشان المقايسات الواردة من الشركات المتخصصة لدراسة احتياج المنطقة من المرافق طبقا للمخطط المقترح وكذلك دعم المرافق الحالية لتتوافق مع احتياجات المنطقة الحرة ومصادر التمويل المقترحة لذلك ، كما تناول الاجتماع التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمحافظة لإعداد خطة للترويج للمنطقة ، من خلال إعداد فيلم وثائقي حول المنطقة الحرة وعمل مطويات للدعاية .

