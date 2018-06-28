ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

البوندستاج يؤكد تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:08 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
أشاد النائب الألمانى رالف براوكزيبر، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالبوندستاج، بالتطور الملموس فى مجال التعايش السلمى وحرية الأديان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك فى لقائه بالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أن جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالبوندستاج تضم فى عضويتها عددا من الأعضاء من انتماءات سياسية مختلفة، يجمعهم جميعًا حبهم وتقديرهم لمصر، والرغبة فى التعاون معها.

وأكد دعم الجمعية الكامل لتشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر وأهمية ما تقوم به مصر في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
البوندستاج يؤكد تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر
البوندستاج يؤكد تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر
البوندستاج يؤكد تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر
البوندستاج يؤكد تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر
البوندستاج يؤكد تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر
البوندستاج يؤكد تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر
البوندستاج يؤكد تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر
البوندستاج يؤكد تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر

ترشيحاتنا

رئيس خيتافي يُعلن ضم خوسيه أرناييز لاعب برشلونة

حسين الشحات يرد على منتقدي التغريدة الأخيرة

ضاحي خلفان يشن هجوما على قناة الجزيرة القطرية بسبب ربيع إيران

الإمارات تتهم قطر بدعم داعش وتقديم 100 مليون دولار للقاعدة

صدمة في فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين بدور الـ16 بمونديال روسيا

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الصيف تصل إلى 85% .. فيديو

شوبير يكشف تفاصيل مثيرة عن مالك نادي الأهرام ونشاطه في مصر ..فيديو

الفرنسي لينجليت سينتقل إلى برشلونة قريبا

الجبلاية تدرس استبعاد كهربا من المنتخب الوطنى

حسام حسن المرشح المصرى الوحيد لخلافة كوبر فى تدريب المنتخب

السيسي يوافق على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا

رئيس الشيشان يكشف سرا جديدا عن محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

ننشر صور أعضاء الخلية المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

الإناث يتفوقن على الذكور في ماراثون الدبلومات الفنية.. نسبة النجاح زادت عن العام الماضي 4% و60 ألف طالب في جولة الإعادة.. وأحد الأوائل عمره 50 سنة.. صور

الداخلية: ضبط 2 ومصرع 10 عناصر إرهابية متورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

فيديو

وزير الخارجية: دراسة إقامة منطقة حرة لوجستية مصرية في جيبوتي.. فيديو
التعليم توضح تداخلات امتحاني الأحياء والديناميكا بالثانوية العامة.. فيديو
حضري بطاطس بالبشاميل مع نورا السادات
شاهد .. الكيمياء والجغرافيا تحيران طلاب الثانوية العامة
بهبك موهمد.. مصري سافر لتشجيع المنتخب بالمونديال فتزوج روسية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟