البوندستاج يؤكد تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر

أشاد النائب الألمانى رالف براوكزيبر، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالبوندستاج، بالتطور الملموس فى مجال التعايش السلمى وحرية الأديان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



جاء ذلك فى لقائه بالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أن جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالبوندستاج تضم فى عضويتها عددا من الأعضاء من انتماءات سياسية مختلفة، يجمعهم جميعًا حبهم وتقديرهم لمصر، والرغبة فى التعاون معها.



وأكد دعم الجمعية الكامل لتشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر وأهمية ما تقوم به مصر في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.