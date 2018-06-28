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محافظات

الأولى على الثانوية الفندقية: نفسي أبقى دكتورة في الجامعة

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:17 م
منه الله أحمد فتحي
منه الله أحمد فتحي
عبد العزيز جمال
قالت منه الله أحمد فتحي، من أوائل الثانوية الفندقية بالقاهرة، والحاصلة على مجموع 527 بنسبة نجاح 92.46%، إن فرحتها لا توصف بنجاحها اليوم.

وأضافت "منة"، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: "الفضل يرجع بعد ربنا لوالدتي اللي كانت دايما بتدعمنى".

كما وجهت الشكر لمدرسيها على وقوفهم بجانبها، متمنية أن تدخل إحدى الكليات الحكومية وأن تكون معيدة بالجامعة.

وطالبت منة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بمناشدة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لإتاحة الكليات الحكومية لهم.
الأولى على الثانوية الفندقية: نفسي أبقى دكتورة في الجامعة
الأولى على الثانوية الفندقية: نفسي أبقى دكتورة في الجامعة
الأولى على الثانوية الفندقية: نفسي أبقى دكتورة في الجامعة

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