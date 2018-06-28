قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة "عزبة خيرالله، بالسيدة زينب"، وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو الجارى، مع تخصيص اليوم الأخير من القافلة للمرور على أقسام الشرطة بنطاق المديرية، حيث تم توقيع الكشف على 949 مواطن، وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وذلك حرصًا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوجيه القوافل الطبية للقرى الفقيرة والأماكن الأكثر إحتياجًا لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، مع صرف الأدوية اللازمة.



وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية.