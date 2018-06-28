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كأس العالم

مارادونا يرد على شائعة وفاته

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:14 م
مارادونا
مارادونا
عمرو الحلوانى
أكد نجم الكرة الأرجنتينية السابق دييجو أرماندو مارادونا، أنه أصبح في حالة صحية جيدة بعد المتاعب التي واجهها يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة لأنه تمكن من رؤية حفيده بنجامين أجويرو نجل مهاجم المنتخب الأرجنتيني الحالي سيرجيو أجويرو.

وقال مارادونا من خلال برنامج "من يد رقم 10" الذي تبثه شبكة "تيليسور" التليفزيونية في فنزويلا: "أنا بحالة رائعة، لم أكن يوما أفضل من اليوم، رأيت بنجامين وألقت عليه التحية، واتفقت معه أن نتقابل في وقت لاحق".

وأضاف: "أقول للجميع في تيليسور والعالم أجمع أنني بحالة جيدة للغاية".

ونفى مارادونا جميع الشائعات التي ثارت بعد إصابته بهبوط في ضغط الدم عقب المباراة التي فازت فيها الأرجنتين 2 / 1 على نيجيريا.

واستطرد قائلا: "انطلقت موجة من الشائعات في الصحافة أكدت أن دييجو كان ميتا، أنا لست ميتا، هل أبدو لك ميتا؟، الحاسد لا يمكنه أن يصل إلى ما وصل له الفائز، من هناك تصدر كل الأمور السيئة".

واعترف مارادونا بأنه استمتع كثيرا بتلك المباراة التي عبر من خلالها المنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ 16 للمونديال.

واستطرد النجم الأرجنتيني السابق قائلا: "الأرجنتين فازت بالمباراة، وفازت بها بهدف رائع لليو (ميسي) وهذا ما نطلبه منه، لقد ذكرني بهدف أحرزته في ميلان، كان مشابها لهذا الهدف".

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