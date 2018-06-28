سكرتير المنوفية يتابع التعريفة الجديدة بموقف شبين الكوم

تفقد اليوم الخميس، اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، مواقف المحافظة لمتابعة التعريفة الجديدة، للتصدي لجشع بعض السائقين وإلزامهم بالتعريفة الجديدة وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة لتحقيق العدالة ولضمان انتظام حركة المرور.



ورافقه اللواء جمال حمدي مدير مشروع المواقف، حيث تفقدا موقف شبين الكوم العمومي للوقوف على مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود، كما تفقدا اللوحات الإرشادية والبانرات للإعلان عن التعريفة الجديدة لكل خط سير في الموقف.



والتقى السكرتير العام المساعد بمجموعة من السائقين وطالبهم بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة لعدم تعرضهم للمسائلة ووضع ملصقات (إستيكرز) بالتعريفه الجديدة لكل خط سير على زجاج السيارات.



ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، ضرورة التنسيق بين مرور المنوفية ومديرية التموين لتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف ومحطات الوقود منعًا للمغالاة على المواطنين، وتحرير مخالفات فورية للسائقين المخالفين وسحب رخص القيادة منهم، وكذا متابعة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة تنفيذ التعريفة الجديدة بكل دقة.