رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق





​أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع مجلس الوزراء، إلى خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام السابق، بحضور الوزير الحالي السيد/هشام توفيق.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللقاء يأتي في إطار تقليد تسليم وتسلم المسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف ضمان استكمال الخطط والبرامج والبناء على الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات.



وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الوزير السابق، على ما قدمه خلال فترة عمله، متمنيًا للوزير الحالي التوفيق في مهمته، بما يسهم في استكمال خطط تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، ودفعها للعمل بطاقة أكبر، لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين أوضاع العاملين فيه.