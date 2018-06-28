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محافظات

الثانية بفنى صناعي: أطالب وزير التعليم بالاهتمام بالمتفوقين

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:49 م
دعاء على نصا
دعاء على نصا
جمالات الدمنهورى
طالبت دعاء على نصار، الفائزة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية ومحافظة البحيرة، فى شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية الحاصلة على مجموع 97.86%، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بالتركيز على المتفوقين والمبتكرين والموهوبين والاهتمام بهم والتوسع فى إنشاء مدارس لهم لرعايتهم علميا ولتنمية ابتكاراتهم وصقل مواهبهم وتشجيعا لهم حتى يصبحوا قدوة لزملائهم على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

وقالت دعاء، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها كانت تتمنى منذ صغرها دخول كلية الهندسة قسم كهرباء، ولذلك كانت  تستذكر دروسها من 8:6 ساعات يوميا فى الترم الدراسى الأول، وفى أيام الامتحانات كانت تستذكر دروسها فى أكثر من 18 ساعة يوميا، مشيرة إلى أنها لم تصادف أى صعوبات خلال أداء الامتحانات فى شهر رمضان المبارك لأن أيامه مفترجة والدعاء فيه مقبول.

وأكدت أنها لم تستطع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية فى الانتخابات الماضية لصغر سنها، ولكن والديها من مؤيدى السيسى وأدليا بصوتيهم الانتخابيين له، وأنها تقتدى بوالديها فى كل شيء وأنها تحب بلدها مصر جدا.

يذكر أن دعاء على نصار، الطالبة الفائزة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية بشهادة دبلوم  المدارس الثانوية الفنية الصناعية، من أسرة متوسطة الحال لأب يعمل محاسبا بفرع شركة الكهرباء، وهى أكبر أشقائها الأربعة وجميعهم بالمراحل التعليمية المختلفة.

ومن جانبه، أكد مبروك فؤاد مرعى، مدير إدارة مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية للبنات بأبو حمص بالبحيرة، بأن مدرسته للمرة الثالثة على التوالى تحصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى حصول طالبتين من قبل على المركز الأول والثانى على مستوى الجمهورية.

ويطالب مرعى الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من بناء المبنى الكبير للمدرسة، والذى تمت إزالته منذ عامين، مشيرا إلى توزيع طالبات المدرسة على مدرستين بسبب إزالة المدرسة.

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