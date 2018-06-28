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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود مصر في وقف تدفق المهاجرين لأراضيها

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:16 م
قوارب الهجرة غير
قوارب الهجرة غير الشرعية
أحمد محرم
نقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن المدير التنفيذي لوكالة حرس الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي، فابريس ليجيري، إشادته بدور مصر في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأوروبية انطلاقًا من السواحل المصرية.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن بيان لوزارة الخارجية أن ليجيري التقى أمس الأربعاء السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء التطورات الأخيرة في قضايا الهجرة واللجوء بالمنطقة، وسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأثنى ليجيري على دور قوات حرس الحدود المصرية، معربًا عن أمله في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأكد السفير فوزي أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تشكل عبئًا على الدولة المصرية، حيث تنتظر مصر من المجتمع الدولي وشركائها مشاركتها في تحمل المسئولية.

وأضافت الوكالة أن مصر تُعد محطة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور الحدود إلى ليبيا في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وفي أكتوبر 2016، صوت البرلمان لصالح تمرير قانون من 34 مادة لتجريم تهريب البشر، ومعاقبة المتورطين فيه بالسجن أو الغرامة التي تتراوح بين 50 ألفا و200 ألف جنيه.

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