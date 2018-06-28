أول صنايع المنوفية: فضلت التعليم الفني على الثانوية العامة

قال محمد عبد الله السعداوى الاول علي الثانوية الفنية المتقدمة الصناعية علي مستوى الجمهورية، ابن قرية جنزور بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، إنه كان يتوقع أن يكون بين أوائل الثانوية الصناعية حيث اجتهد طوال سنوات الدراسة لتحقيق مستوى متقدم.



واكد، أنه تلقي اتصالا من نائب وزير التربية والتعليم، يخبره بأنه الاول علي الثانوية الصناعية المتقدمة ويؤكد له أنه سيتم تكريمه مع أوائل الثانوية العامة، موضحا أنه لم يتلق اى دروس خصوصية خلال التحاقه بالتعليم الفني.



واضاف، أنه حصل علي ٢٩٠ ونصف في الشهادة الاعدادية وكان مؤهل للالتحاق بالثانوية العامة ولكن ظروف حياتهم البسيطة حالت دون ذلك والتحق بالثانوي الصناعي وأصر علي التفوق، موضحا أن والده يعمل لمصنع الكتان بمدينة. طنطا ووالدته ربة منزل ولديه شقيقتان الكبرى حاصلة علي كلية تمريض ٥ سنوات والأخرى بالصف الثاني بدبلوم السياحة والفنادق .



وأشار محمد، الي انه لم يحصل علي اى دروس خصوصية خلال فترة تعليمه وكان يعتمد علي المدرسة الذى أكد أنه لم يغب يوما، موجها الشكر لمدرسينه بالمدرسة لمساعدته له علي التفوق.



وتابع، أنه ينوى الالتحاق بكلية هندسة البترول حيث كانت أول أمنياته عند الالتحاق بالدبلوم الصناعي وسعي لتحقيقها بالمذاكرة المستمرة، موضحا أنه لم يذاكر لساعات معينة وانما كان يذاكر دروسه اولا باولا مناشدا جميع الطلاب بالاعتماد علي الله والمذاكرة اولا بأول.