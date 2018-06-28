العاملون بالخدمات الإدارية: مشروع رعاية صحية لخدمة٤٠٠ ألف عضو

أكد هشام فاروق، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أن المرحلة الحالية والقادمة للعمل النقابى تتطلب العمل على مواجهة جميع التحديات التى تواجه مصر، وأن عمال مصر هم عصب مصر والأمة العربية.



وقال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية إن مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية لديه خطة طموحة خلال الدورة النقابية ٢٠١٨- ٢٠٢٢ تتطلب تكاتف جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة لتحقيقها.



وأضاف فاروق أن خطته تتطلب الوقوف على طبيعة متطلبات أعضاء النقابة العامة بجميع المحافظات والوقوف على طبيعة الأزمات التى قد تحدث من خلال التعايش الكامل مع جميع القواعد العمالية داخل اللجان النقابية بجميع محافظات الجمهورية، والانتقال إلى أرض الواقع للتباحث والتشاور فى جميع متطلبات المرحلة والعمل على تنمية موارد النقابة العامة من خلال مشروعات خدمية، والعمل على زيادة حجم عضوية النقابة العامة والعمل على حل مشاكل جميع اللجان النقابية التي لم تستطيع أن توفق أوضاعها وإنهاء تشكيلات مجالس إدارتها خلال المرحلة الانتخابية.



ومن جهته، أكد هشام جلال، أمين صندوق النقابة العامة، أن المرحلة ما بعد الانتخابات تتطلب الاهتمام بمجال التثقيف والتدريب، خاصة للأعضاء الجدد داخل العمل النقابي والعمل على تأهيل أعضاء النقابة لمتطلبات سوق العمل الحديث فى جميع المجالات التى تعمل على تحسين الأداء الوظيفي لأعضاء النقابة العامة، فضلا عن التوعية بمتطلبات المرحلة والعمل على إنشاء مشروع رعاية صحية يستفيد منه لا يقل عن ٤٠٠ ألف عضو .



وقال جلال إن رئيس النقابة العامة أكد ومنذ توليه رئاسة مجلس إدارة النقابة العامة على العمل بروح الفريق الواحد وتقديم جميع الخدمات والحقوق المشروعة لأعضاء النقابة العامة، مؤكدا أن مجلس إدارة النقابة العامة سوف يبذل قصارى جهده من أجل التواصل لتقديم كل ما هو أفضل للنقابة العامة وأعضائها.