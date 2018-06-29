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ثقافة

السبت.. جمعية محبى الأطرش تحتفل بذكرى رحيل محرم فؤاد

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
طارق موسى
تحتفل جمعية "محبي الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد بذكرى رحيل الفنان "محرم فؤاد"، وذلك من خلال أمسية فنية ثقافية تقام يوم السبت 30 يونيو الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء بأتيليه القاهرة .

بحضور الموسيقار الموجي الصغير، الذى يتحدث عن ألحان والده الموسيقار محمد الموجي للفنان محرم فؤاد، والتي بلغت 45 أغنية، كما يتحدث الناقد والمؤرخ الفنى زكى مصطفى عن مشوار حياة محرم فؤاد، وعلاقته الفنية مع العالمى فريد الأطرش .

ويتضمن برنامج الأمسية أيضا، فقرات غنائية لكوكبة من المطربين والمطربات، يتغنوا بأروع ما قدمه الفنان محرم فؤاد من أغانى، كما يلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم الشعرية .

يذكر أن أول فيلم قدمه الفنان محرم فؤاد كان فيلم "حسن ونعيمة" عام 1959 وآخر أفلامه كان فيلم "الملكة وانا" عام 1975، وتعد أغنية "ياوحشني رد علية" من أشهر أغانى محرم فؤاد من ألحان الموسيقار فريد الأطرش، وقد توفى محرم فؤاد يوم 27 يونيو 2002 .

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