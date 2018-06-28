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مدير تعليم سنورس: تطبيق برنامج جديد لقبول الطلاب حسب الإقامة

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:14 م
مدير تعليم سنورس
مدير تعليم سنورس يجتمع بمديرى المدارس
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد محمود هيبة مدير إدارة سنورس التعليمية بالفيوم اجتماعا مع مديري المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد لوضع ضوابط تطوير العملية التعليمية بسنورس، واستعرض الإنجازات التي تحققت مؤكدا أنها لن تتحقق من شخص واحد وإنما تحققت من العمل الجماعي بالإدارة والمدارس وأن المعلم له الأثر الأكبر في ذلك .

وأضاف هيبة أن المعلم له دور كبير في خروج الطالب في احسن مستوي ولابد أن يواصل المعلم جهوده لمواصلة تطوير العملية التعليمية وخلق جيل قادر علي مواصلة النهوض بالعملية التعليمية فلابد من عمل كشف حساب لمعالجة القصور حتي ننهض بالتعليم ولابد من إظهار بعض الملاحظات في المدارس للمعالجة .

وأشار الى أنه لابد من عمل لقاء شهري مع المعلمين لمعالجة القصور بالمدارس وسلبياتها حتى نستطيع معالجة ذلك ولابد من عمل لقاءات مع شرح كيفية معالجة السلبيات مع تقييم الواقع. 

قال "هيبة" إننا نريد في الفترة القادمة عمل قواعد بيانات واقعية بالمدارس من اول k 1 إلي مرحلة الثانوية لإرسالها للوزارة لتجهيز البرامج التعليمية الجديدة مع حصر أسماء مدرسي المراحل الابتدائية من كل مدرسة لحصر العجز أو الزيادة مع اعادة هيكلة بالإدارة بمدارسها لوضع خطة استراتيجية علي أرض الواقع نابعة من المدارس لحصر جميع الإحتياجات الأساسية مع تشكيل لجنة لمعالجة جميع الصيانة بالمدارس ولن اقبل خلال الفترة القادمة بأي قصور داخل المدارس تساعد على عودة التعليم للخلف.

وأشار هيبة الى انه سوف يصل إلي كل مدرسة نشرة لوضع برنامج القبول والتنسيق لحصر كل طلاب الاعدادي والمدرسين وتوزيعهم بالمدارس بالطريقة الصحيحة. 

وأضاف مدير عام الإدارة أنه بالنسبة للقبول بالمرحلة الابتدائية سوف يصل إلي كل المدارس برنامج تسجيل تشرف عليه لجنة من الإدارة لوضع آلية من كل مدرسة يرشح منها اثنان لمركز التجميع لجمع الملفات و قبولها وتوزيع الطلاب طبقا للموقع الجغرافي. 

وطالب بعمل برنامج للطلاب الخريجين من رياض الأطفال للمساعدة علي القراءة والكتابة لتهيئة الطلاب تربويا ومعنويا عن طريق عمل مركز تعليمي لهم مع اختيار معلمي رياض الأطفال.

مدير تعليم سنورس: تطبيق برنامج جديد لقبول الطلاب حسب الإقامة
مدير تعليم سنورس: تطبيق برنامج جديد لقبول الطلاب حسب الإقامة
مدير تعليم سنورس: تطبيق برنامج جديد لقبول الطلاب حسب الإقامة
مدير تعليم سنورس: تطبيق برنامج جديد لقبول الطلاب حسب الإقامة

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