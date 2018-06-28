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محافظات

تنفيذي بورسعيد يوافق على مشروع تطوير مركز شباب الاستاد

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:41 م
تنفيذي بورسعيد
تنفيذي بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الخميس، علي الطلب المقدم من مركز شباب الاستاد، برئاسة عبد الرحمن بصلة، بالبدء في أعمال تطوير مركز شباب بورسعيد وإنشاء فندق علي اعلي مستوي بة مع مخاطبة جهة الاختصاص في الشق الاستثماري ، وذلك لتحديد مقابل الانتفاع، مع تغيير غرض التخصيص لتحقيق عائد، بالإضافة إلي تحديد للمحافظة نسبة من عائد الأرباح للفندق تحددها اللجان المختصة.

كما وافق المجلس التنفيذي من حيث المبدأ علي زيادة مساحة قطعة الارض المخصصة لانشاء سوق للباعة الجائلين بمدينة بورفؤاد، على أن يتم التنفيذ عقب التصديق من قبل هيئة قناة السويس باعتبارها الجهة المنفذة.

وناقش المجلس التنفيذي الشكل العام للسوق والذي تقرر أن يكون البناء من خلال منظومة ذات أعمال سهلة الفك والتركيب، وذلك علي أرض على بأبعاد "113 متر مربع * 27.5متر مربع".

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد قد عقد جلسة اليوم برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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