تخصيص منفذ ببورفؤاد لتوزيع منتجات مشروع تربية الماشية

وافق المجلس التنفيذي في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تخصيص منفذ بمدينة بورفؤاد لتوزيع اللحوم البلدي لمشروع تربية الماشية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المشروع من خلال عدة منافذ تغطي كافة الأحياء بالمحافظة.



وأكد محافظ بورسعيد على ان مشروع تربية الماشية يعد من المشروعات النموذجية الناجحة والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وكذلك التوزيع على المحافظات الأخرى، لأن سعر اللحوم البلدي بالمشروع يعد أقل الأسعار على مستوى الجمهورية.



واضاف انه سيتم توزيع الخضراوات والفاكهة بمنافذ البيع.. والقادمة من منطقة سهل الطينة والتي تنتج أفضل وأجود المحاصيل الزراعية.



وفي سياق آخر وافق المجلس التنفيذي من حيث المبدأ على إعادة تخطيط واستخدام الأرض الواقعة خلف حي الشرق طبقا للمخطط الاستراتيجي كمنطقة ترفيهية وسلسلة فنادق عالمية.