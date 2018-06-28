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حوادث

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب بيتش باجى بشرم الشيخ

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:40 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
ايمن محمد
لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون من أسرة واحدة فى انقلاب "بيتش باجى" في شرم الشيخ.

تلقى اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا بانقلاب بيتش باجى بمدخل وادى الخروم في شرم الشيخ، أسفر عن مصرع أب وإصابة والدته وزوجته وابنتيه.

والأب يدعى عمرو عبد الفتاح محمد، ٣٧ سنة، وأصيبت والدته سيدة محمد حسن، ٥٨ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري، وإصابة زوجته شيماء على حسن، ٢٨ سنة، بسحجات وكدمات، والابنة ريم عمرو عبد الفتاح، ٦ سنوات، ورودينا عمرو عبد الفتاح، سنتين، بسحجات وكدمات، وتم نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى العلاج.

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