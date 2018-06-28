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أخبار العالم

خفر السواحل الإيطالي ينقذ 3 بحارة فرنسيين من الغرق جنوب البلاد

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:55 م
خفر السواحل الإيطالي
خفر السواحل الإيطالي
أ ش أ
أعلن خفر السواحل الإيطالي، تنسيقه عملية إنقاذ 3 بحارة فرنسيين غرق قاربهم في المياه على بعد حوالي 241 كيلومترًا من ساحل مقاطعة كالابريا بجنوب شرقي إيطاليا.

وأوضح خفر السواحل الإيطالي - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن البحارة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 70 إلى 91 عامًا، تمكنوا من اللجوء إلى مكان آمن، أمس الأربعاء، انتظارًا للإنقاذ.

وأضافت الشبكة أن سفينة تجارية تحمل العلم الإيطالي كانت أول من يصل إلى البحارة الغرقى لإنقاذهم.

وأشار خفر السواحل الإيطالي إلى أن البحارة كانوا في حالة صحية جيدة وأنهم سيرحلون مع السفينة إلى وجهتها في مدينة ساليرنو الإيطالية لتصل إلى الميناء في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأوضحت السلطات الإيطالية أن زورق البحارة غرق بسبب الأمواج الشديدة التي أفقدت السيطرة على الزورق بسبب كمية المياه التي لحقت به.

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