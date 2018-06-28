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بدء الفصل الدراسي الصيفي للبكالوريوس بعلوم الزقازيق.. الأحد

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:52 م
مجلس جامعة الزقازيق
مجلس جامعة الزقازيق
وائل شاهين - محمد الطحاوى
تبدأ كلية العلوم جامعة الزقازيق الفصل الدراسي الصيفي لطلاب مرحلة البكالوريوس لصيف 2017 /2018 مكثف أول يوليو المقبل، حيث أعلنت الكلية الخريطة الزمنية لإجراءات التسجيل والدراسة علي أن يبدأ التسجيل ودفع الرسوم اعتبارا من يوم الاثنين 2 يوليو 2018، صرح بذلك الدكتور محمد العراقي عميد الكلية.

وأضاف الدكتور محمد شريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الفصل الدراسي الصيفي فصل دراسي مكثف يمتد على 8 أسابع خلال شهري يوليو وأغسطس، متضمنا محاضرات ودروس عملية وامتحان الميد ترم وامتحان عملي وشفوي وامتحان نهائي شفوي في يوم 25 أغسطس، وهذا النظام لمساعدة الطلاب الذين لم يحالفهم النجاح في امتحانات العام الدراسي.
بدء الفصل الدراسي الصيفي للبكالوريوس بعلوم الزقازيق.. الأحد
بدء الفصل الدراسي الصيفي للبكالوريوس بعلوم الزقازيق.. الأحد

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